Wolverhampton-Liverpool: diretta streaming gratis

Terzo turno di FA Cup in diretta ed in esclusiva su DAZN: segui il 7 gennaio alle ore 20.45 il match tra il Wolverhampton ed il Liverpool.

La sconfitta in campionato contro il Manchester City ha riaperto la Premier League: ora il Liverpool di Klopp è chiamato a reagire nel terzo turno di FA Cup contro il Wolverhampton.

Guarda Wolverhampton-Liverpool in diretta streaming gratis su DAZN

I Reds devono rialzare la testa dopo aver incassato la prima sconfitta in campionato: di fronte un avversario comunque complicato, il Wolverhampton è attualmente al nono posto in classifica, ma anche la squadra di Nuno Espirito Santo arriva da una sconfitta.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL DIRETTA STREAMING

Wolverhampton-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento sarà poi disponibile anche on demand per la visione integrale, sarà dunque possibile rivedere la gara in un secondo momento.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL DATA E ORARIO

Wolverhampton-Liverpool si giocherà lunedì 7 gennaio alle ore 20.45 italiane al Molineux Stadium. Gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre vedono i Reds in vantaggio con 6 vittorie: 2 le vittorie dei Wolves e 2 i pareggi.