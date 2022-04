Tremendo infortunio per Westwood: compagni e avversari in lacrime

Non è certo una Pasqua fortunata quella di Ashley Westwood, centrocampista del Burnley. Bruttissimo infortunio, infatti, per il 32enne mediano in occasione della sfida contro il West Ham del 33esimo turno di Premier League. Alla mezzora, il cambio.

Westwood, infatti, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad un contrasto di gioco a centrocamp per Vlasic: entrambi i giocatori sono andati in scivolata, ma ad avere la peggio è stato il giocatore del Burnley, che ha subito richiamato l'attenzione di compagni e arbitro.

Necessaria l'uscita in barella e con l’ossigeno, con compagni di squadra e avversari disperati: alcuni in lacrime. Per Westwood si prospetta ora un lunghissimo k.o in seguito ad un infortunio su cui la regia britannica non ha voluto soffermarsi durante la diretta televisiva.

Per Westwood sembrerebbe essere un gravissimo infortunio alla caviglia (non ancora confermato), per cui forza di cose ci sarà un lunghissimo stop: ora gli esami di routine e i dettagli riguardo le condizioni che hanno immediatamente allarmato tutti in quel di Londra.

Dopo l'uscita dal campo di Westwood, sostituito da Brownhill, Vlasic è stato consolato sia dai compagni di squadra, sia dagli avversari: il centrocampista di Moyes ci ha messo un po' prima di riprendersi, disperato per aver causato, seppur involontariamente, l'uscita dal campo del collega.