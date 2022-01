Vlahovic alla Juventus? I bianconeri ci provano: offerta per acquistarlo a gennaio

Le parole di Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, aprono ad un multiverso di possibilità attorno alla figura di Dusan Vlahovic. Una di queste porta alla Juventus, che proverà ad acquistare il capocannoniere di Serie A già in questo calciomercato invernale, che si chiuderà la settimana prossima.

La Juventus, infatti, metterà sul piatto la propria offerta per prelevare il classe 2000 a gennaio, considerando come la Fiorentina non abbia nessuna intenzione di perderlo a zero nel 2023. In scadenza il prossimo anno, Vlahovic non dovrebbe rinnovare con la formazione viola a meno di sorprese.

Ciò nonostante Pradè ha evidenziato di essere aperto ad ogni possibilità, compresa quella di un dietrofront da parte dell'entourage di Vlahovic e un possibile rinnovo oltre il 2023. A sorpresa. Per ora però, il dirigente della Fiorentina ha evidenziato come ci sia silenzio assoluto da parte di giocatore ed agente a proposito del futuro.

Pradè è stato comunque chiaro quanto serva per far partire Vlahovic, adesso o a giugno. Commisso, presidente della Fiorentina, non vuole giocatori in cambio o pagamenti a rate. Tutto e subito:

"Noi lo valutiamo oltre 70 milioni, il presidente ci ha imposto nessuna contropartita né modalità di pagamento dilazionata".

Nella stessa intervista, il dirigente della Fiorentina ha anche rivelato come la società abbia ricevuto diverse sostanziose offerte per Vlahovic, ma che si aspetti ancora una risposta definitiva sulla scelta del giocatore e del suo entourage.

Una delle offerte per Vlahovic dovrebbe essere quella dell'Arsenal, vista la situazione legata ad Aubameyang: l'attaccante del Gabon lascerà i Gunners e la pista che porta al 21enne della Fiorentina sembra quella maggiormente percorribile in poco tempo, per dare una possibilità in più ad Arteta in chiave ritorno in Champions League, competizione dalla quale manca oramai dal 2017.

Da tempo si parla di un possibile assalto della Juventus per Vlahovic, ma stavolta i bianconeri fanno sul serio: tentativo immediato nel tentativo di consegnare a Max Allegri uno dei migliori bomber d'Europa.