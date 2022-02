VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Virtus Francavilla-Palermo

• Data: 26 febbraio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports e Sky Sport (canale 255 satellite)

• Streaming: Eleven Sports e SkyGo

Bella sfida tra Virtus Francavilla e Palermo in ottica playoff. Le due squadre si affrontano per rinforzare le proprie posizioni in classifica. Si attende un match vibrante e incerto fino alla fine.

La Virtus Francavilla, una delle sorprese della stagine, ha 50 punti, frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime cinque gare i punti conquistati sono stati 10 (3 vittorie e 1 pareggio). In casa ottimo ruolino di marcia, il migliore della stagione: 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con 28 reti fatte e 8 subite. In Puglia sono ben 5 le vittorie consecutive per i biancazzurri.

Il Palermo, invece, ha 45 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte con 40 reti fatte e 25 subite. Sono due le vittorie, due i pareggi e una sconfitta con 40 reti fatte e 25 subite. Lontano dal Renzo Barbera rendimento altalenante per i rosanero: 11 punti con 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Nessuna vittoria nelle ultime cinque gare.

All'andata successo per il Palermo di misura per 1-0, mentre l'anno scorso successo dei rosanero anche in casa della Virtus Francavilla.

In questa pagina tutte le informazioni su Virtus Francavilla-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO

La sfida che vedrà opposte Virtus Francavilla e Palermo andrà in scena sabato 26 febbraio 2022 allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ovvero l’impianto che ospita le partite della formazione pugliese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17.30

DOVE VEDERE VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO IN TV

Virtus Francavilla-Palermo sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

L'alternativa, per gli abbonati a Sky, è quella di assistere a Virtus Francavilla-Palermo su Sky Sport: il canale della sfida sarà il numero 257 del satellite.

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports trasmetterà la partita tra Virtus Francavilla e Palermo anche in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

Virtus Francavilla-Palermo sarà visibile in diretta streaming, per gli abbonati a Sky, anche utilizzando l'app SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Mastropietro, Franco, Toscano, Ingrosso; Patierno, Maiorino.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.