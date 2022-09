Viktoria Plzen-Inter 0-2: Dzeko trascina i nerazzurri, Dumfries chiude i conti

Nel 2° turno del Gruppo C di Champions League, Dzeko e Dumfries regalano i primi 3 punti all'Inter: i nerazzurri espugnano Plzen, Viktoria k.o. 2-0.

Missione compiuta per l'Inter di Simone Inzaghi. Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La formazione nerazzurra porta a casa il bottino pieno da Plzen e mette in cascina tre preziosi punti in ottica qualificazione. Una sfida delicata per la squadra meneghina, chiamata a non sbagliare dopo il passo falso all'esordio a San Siro contro il Bayern Monaco. "Non decisiva", proprio come l'ha definita Inzaghi alla vigilia, ma molto importante in chiave passaggio del turno verso gli ottavi di finale.

Apre Edin Dzeko con un colpo di biliardo. La chiude Denzel Dumfries nella ripresa con un diagonale sul quale si spengono le speranze del Viktoria Plzen di Bilek, poco propositivo e al di sotto delle aspettative della vigilia. Con un goal per tempo i nerazzurri portano a casa la vittoria e rilanciano la sfida a Bayern Monaco e Barcellona, questa sera una contro l'altra all'Allianz Arena in un match che mette in palio il primo posto del Gruppo C.

Tante sorprese nell'Inter, più o meno annunciate. Una meno, Onana al posto di Handanovic, qualche altra di più, come Acerbi per De Vrij e Lautaro in panchina, con Dzeko e Correa dal primo minuto in tandem.

È l'ultimo arrivato, Acerbi, a creare il primo pericolo: sugli sviluppi di un corner, la girata al volo trova un attento e fortunato Stanek, che blocca. Il numero uno ceco non può nulla sulla rasoiata di Edin Dzeko: azione manovrata dell'Inter che coinvolge Gosens, Correa e l'attaccante bosniaco, che spostato sulla sinistra conclude a incrociare e firma l'1-0.

L'ex Roma è pericoloso anche allo scadere di tempo: sul contropiede di marca nerazzurra, Dzeko calcia con il destro ma trova la respinta di Stanek. Sulla ribattuta, Mkhitaryan è il più lesto di tutto ma Hejda gli nega la gioia del goal. Prima del duplice fischio arriva la prima chance del Plzen: Vlkanova va al tiro dai 20 metri, ma la sua conclusione sorvola la traversa.

L'Inter riparte col piglio giusto, a caccia del raddoppio: al 48', sul calcio di punizione di Bastoni, Gosens va in torsione e impegna Stanek, che respinge corto. Sul pallone si fionda Skriniar, che in spaccata non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Con il passare dei minuti, il Viktoria Plzen prova ad alzare il ritmo e mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, ma l'espulsione di Bucha - arrivata grazie all'ausilio del VAR e l'on-field review - complica ancor di più i piani di Bilek e i suoi ragazzi.

Nonostante l'inferiorità numerica, il Plzen sfioraa il pari: azione personale di Sykora nell'area di rigore dell'Inter. Il numero 7 salta un paio di avversari e calcia a incrociare con il destro. La conclusione è indirizzata verso la porta: provvidenziale l'intervento di Skriniar.

L'ultimo sussulto dei padroni di casa, prima del definitivo sigillo di Dumfries: è ancora Edin Dzeko a dirigere la manovra offensiva nerazzurra tagliando la difesa ceca. Il bosniaco serve il compagno, che ha il tempo di controllare e calciare il pallone alle spalle di Stanek.

Nel finale, la solita girandola dei cambi, con l'Inter che controlla e porta a casa agevolmente i primi tre punti della Champions League 2022/2023.

LA FOTO

Getty Images

VIKTORIA PLZEN-INTER, I GOAL

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-1, 20' DZEKO - Azione corale dei nerazzurri con Gosens, che in posizione inedita di centravanti la appoggia a Correa. Il 'Tucu' non spazio per la conclusione e allarga per Edin Dzeko, che con il destro a giro batte Stanek con una rasoiata sul secondo palo.

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2, 70' DUMFRIES - L'Inter chiude i conti con Denzel Dumfries. Break dei nerazzurri con Edin Dzeko, che irrompe nella difesa ceca e premia la cavalcata dell'olandese, che ha tutto il tempo dic controllare la sfera e calciare in diagonale. Nulla da fare per Stanek.

VIKTORIA PLZEN-INTER, LA MOVIOLA

Match ad alto tasso di aggressività a Plzen. Non casualmente nei primi 22 minuti sono già tre i calciatori del Viktoria finiti sul taccuino dell'arbitro, che prova a placcare gli animi estraendo subito i cartellini. L'Inter protesta al 12' e chiede l'espulsione di Sykora. Il numero 7 del Viktoria Plzen ferma Dumfries al limite dell'area di rigore di rigore con un fallo, sulla verticalizzazione di Acerbi. L'olandese potrebbe involarsi verso la porta di Stanek ma non è in possesso della sfera: per questo motivo il direttore di gara Scharer estrae il cartellino giallo e non il rosso.

Al 61' è decisivo l'ausilio del VAR. Dopo un fallo duro di Bucha su Barella, l'arbitro Scharer estrae il cartellino giallo. Richiamato all'on-field review, il direttore di gara svizzero cambia la sua decisione: niente più ammonizione ma rosso diretto per il centrocampista numero 20 del Viktoria Plzen.

VIKTORIA PLZEN-INTER, IL TABELLINO E LE PAGELLE

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2

MARCATORI: 20' Dzeko (I), 70' Dumfries (I)

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek 6,5; Havel 6,5 (76' Holik s.v.), Pernica 5,5, Hejda 5, Jemelka 5,5; Bucha 4,5, Kalvach 5,5 (76' Ndiaye s.v.); Sykora 6 (71' Jirka s.v.), Vlkanova 6,5 (83' Cermak s.v.), Mosquera 5,5; Chory 5 (71' Bassey s.v.). All. Bilek

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Skriniar 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (63' D'Ambrosio 6); Dumfries 6,5, Barella 6 (72' Gagliardini 6), Brozovic 6 (84' Asllani s.v.), Mkhitaryan 6,5 (72' Calhanoglu s.v.), Gosens 6,5; Dzeko 7,5, Correa 6 (72' Lautaro s.v.). All. Inzaghi

Arbitro: Scharer (SVI)

Ammoniti: Sykora (V), Kalvach (V), Jemelka (V), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Bucha (V)