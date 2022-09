Viktoria Plzen-Inter dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter di scena sul campo del Viktoria Plzen, in Repubblica Ceca, nel 2° turno del Gruppo C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Vietato fallire. L'Inter è già costretta a rincorre dopo i primi 90 minuti del Gruppo C di Champions League. I nerazzurri non possono sbagliare in occasione della sfida di Plzen contro il Viktoria, k.o. col risultato di 5-1 nel primo turno al Camp Nou contro il Barcellona sotto i colpi di uno straordinario Robert Lewandowski, primo calciatore a realizzare una tripletta con tre maglie diverse in Champions.

La squadra di Simone Inzaghi si presenta alla 'Doosan Area' di Plzen con l'obiettivo di riscattare la sconfitta a San Siro contro il Bayern Monaco, con l'ex Manchester City Leroy Sané protagonista assoluto con la rete del vantaggio e l'azione che ha propiziato la sfortunata autorete di capitan D'Ambrosio, alla prima con la fascia in Champions contro i bavaresi.

La sfida tra Viktoria Plzen è un inedito assoluto: le due squadre, infatti, non si sono mai incontrare nella loro storia. Discorso diverso per quanto riguarda i nerazzurri con le formazioni ceche: quella contro il 'Viktorka' sarà la sfida numero 21, con un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte nei precedenti contro Sparta Praga (10), Slavia Praga (4), Zidenice (2), Dukla Praga (2) e Kladno (2).

L'ultimo incrocio risale al 2019 con lo Slavia Praga nel Gruppo F di Champions League 19/20: dopo il sorprende 1-1 a San Siro all'esordio, i nerazzurri si sono imposti col risultato di 3-1 a Praga nella sfida di ritorno.

Sono addirittura 12 gli incroci tra il Viktoria Plzen e le squadre italiane: solo 3 vittorie per i rossoblu, con 4 pareggi e 5 sconfitte negli incontri con Napoli (2), Roma (4), Milan (2), Juve (2) e Padova (2).

Il 'Viktorka' ha affrontato i giallorossi in occasione della terza e ultima - prima di questa - partecipazione alla fase a gironi di Champions League, nella stagione 2018/2019: 5-0 senza storia all'Olimpico per la Roma e vittoria del Plzen di misura per 2-1 a ritorno.

In questa pagina tutte le informazioni su Viktoria Plzen-Inter, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIKTORIA PLZEN-INTER

Viktoria Plzen-Inter è in programma martedì 13 settembre 2022 allo 'Doosan Arena' di Plzen. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 18:45.

DOVE VEDERE VIKTORIA PLZEN-INTER IN TV

La sfida Viktoria Plzen-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara in programma alla 'Doosan Arena' sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Viktoria Plzen-Inter su Sky sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti nel ruolo di commentatore tecnico.

VIKTORIA PLZEN-INTER IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Viktoria Plzen-Inter potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Champions League, Viktoria Plzen-Inter, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN-INTER

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.Bilek

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.