Vidal attacca il Barcellona: "È un'ingiustizia, mancano i soldi che mi spettano"

Fra Arturo Vidal e il si è passati dalla guerra fredda ad uno scontro a fuoco vero e proprio. Il centrocampista cileno sembra ormai intenzionato a lasciare la capitale catalana a gennaio.

Segui live la Liga su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dopo aver espresso la volontà di cambiare aria, nella giornata di ieri Arturo Vidal ha fatto causa al Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla scorsa stagione. All'ex giocatore della mancherebbero 2,4 milioni di euro e oggi, ai microfoni di 'Radio ADN' si è sfogato riguardo alla vicenda legale che lo vede contrapposto al club blaugrana.

“Mi sembra ingiusto che manchi questo denaro se mi spetta, però è un tema che non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo in questi giorni.Il mio rappresentante e avvocato si sta occupando di questa vicenda. Si tratta di un tema di cui parlerò una volta rientrato in . Ora mi godo le vacanze in e mi concentro su quello che succede qui”.