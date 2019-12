Inter, Vidal in pugno: accordo da 5 milioni all'anno fino al 2022

L'Inter ha trovato l'accordo economico con Arturo Vidal, adesso resta "solo" da convincere il Barcellona. Antonio Conte ha già telefonato al cileno.

Arturo Vidal sta forzando la cessione con il , questo non è ormai un mistero ma un vero e proprio fatto. Come vi abbiamo raccontato ieri, il centrocampista cileno ha denunciato il club per dei mancati pagamenti dei bonus relativi al suo contratto, risalenti alla scorsa stagione. Un gesto che, anche per tempistiche, è finalizzato al suo desiderio di trasferirsi e di riunirsi ad Antonio Conte.

E già, perché l' sta muovendo passi concreti e decisi verso Arturo Vidal, tanto che secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club nerazzurro avrebbe anche trovato l'accordo economico con il centrocampista ex : 5 milioni netti a stagione ed un contratto fino al 2022. Non male per un giocatore di 32 anni.

Ma ancora non è ovviamente chiusa la trattativa con il Barcellona. Trovare l'accordo con il giocatore è importante, ma non risolve la questione tra i due club. L’offerta nerazzurra di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni non è sufficiente per convincere il club catalano.

Il Barcellona punta a realizzare una cessione a titolo definitivo o quantomeno in prestito con obbligo di riscatto da parte dell'Inter. Questo è l'unico nodo da sciogliere tra Inter e Barcellona.

Intanto Antonio Conte ha già parlato al telefono con Arturo Vidal e proprio il patto verbale stretto tra loro due tiene l'Inter al riparo da qualsiasi concorrente o rivale.