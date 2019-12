Dalla Spagna: Vidal denuncia il Barcellona per mancati pagamenti

Arturo Vidal reclama il pagamento di 2,4 milioni di bonus relativi alla scorsa stagione. Inter e Juventus rimangono alla finestra.

Proprio mentre e stanno concretamente pensando a lui, ecco l'episodio che potrebbe avvicinare ulteriormente Arturo Vidal a un ritorno nel calcio italiano: il centrocampista cileno ha denunciato il .

A riferirlo è l'edizione online del quotidiano 'ABC', secondo cui l'ex centrocampista bianconero sta reclamando il pagamento di alcuni presunti bonus, previsti nel suo contratto e riguardanti la scorsa stagione. L'ammontare totale è di 2,4 milioni di euro.

Il Barcellona, dal canto suo, si difende negando qualsiasi colpa. Secondo il club azulgrana, lo scorso anno Vidal non ha raggiunto il totale di 60 partite giocate, cifra che da contratto porterebbe automaticamente al pagamento dei bonus.

In sostanza, se Vidal ha conteggiato come presenza effettiva anche quelle gare in cui ha giocato una manciata di minuti, il Barcellona è di diverso avviso: il club prende infatti in considerazione solo le gare in cui il cileno è sceso in campo almeno 45 minuti.

La diatriba tra il Barcellona e Vidal, che attraverso i propri avvocati ha intentato la causa lo scorso 5 dicembre, rischia di minare ancor più un rapporto diventato tesissimo alla vigilia del Clasico. Inter e Juventus rimangono alla finestra.