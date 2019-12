Vidal verso l'Inter, ma si inserisce la Juventus: offerto Emre Can in cambio

Secondo 'Il Corriere della Sera', Paratici avrebbe chiamato il Barcellona per inserirsi nella corsa a Vidal. Ma la Juventus smentisce...

L' fa sul serio per Arturo Vidal, tanto che ha già trovato un accordo di massima con il giocatore. I nerazzurro però non hanno chiuso ancora la trattativa con il , anzi, continua ad esserci distanza tra domanda e offerta. E così, secondo 'Il Corriere della Sera', la si sarebbe inserita nella trattativa.

Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe chiamato Oscar Grau, amministratore delegato del Barcellona, per far sapere al club catalano che anche la Juventus vuole competere per Arturo Vidal.

I bianconeri devono rinforzare il centrocampo ed avrebbero proposto Emre Can al Barcellona come possibile contropartita tecnica. Al momento è però improbabile che il Barcellona accetti una soluzione come questa.

Poi sarà decisiva anche la volontà del giocatore e ad oggi non c'è partita, visto che Marotta si è portato parecchio avanti con Arturo Vidal.

In tutto questo la Juventus ci tiene anche a smentire l'interessamento per Vidal e la telefonata al Barcellona. Come finirà la vicenda? Probabilmente sarà una delle più lunghe telenovele di questa finestra invernale...