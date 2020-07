I verdetti della Serie B: Chievo ed Empoli ai playoff, Pescara ai playout

Cittadella ai playoff contro il Frosinone, il Chievo se la vedrà contro l'Empoli. Cosenza salvo: ai playout vanno il Perugia e il Pescara.

Il non lascia scampo all' con un primo tempo perfetto: i marchigiani sono comunque salvi grazie alle sconfitte del e del . Il strappa la vittoria nel finale con Garritano e condanna gli abruzzesi a disputare il playout proprio contro gli umbri, che chiudono con un ko sul campo del .

Il si salva incrediblmente all'ultimo turno vincendo contro la Stabia e tirandosi fuori dalla zona playout. Vince nel finale il Chievo, che accede ai playoff da sesto e dovrà vedersela contro l', vincente invece a e settimo grazie alla classifica avulsa.

I toscani chiudono infatti a quota 54 come il e il Pisa: i ciociari pareggiano contro i toscani e strappano l'ottavo posto, ultimo treno per la possibile promozione.

Altre squadre

SERIE B, 38ª GIORNATA

ASCOLI-BENEVENTO 2-4 [25' Sau (B), 32' Barba (B), 45' Insigne R. (B), 49' Morosini (A), 87' Moncini (B), 92' Trotta (A)]

CHIEVO-PESCARA 1-0 [89' Garritano]

COSENZA-JUVE STABIA 3-1 [17' Sciaudone (C), 23' Riviere rig. (C), 31' Tonucci (J), 74' Riviere (C)]

CREMONESE-PORDENONE 2-2 [15' Tremolada rig. (P), 17' Gaetano (C), 47' Burrai (P), 57' Gaetano (C)]

ENTELLA-CITTADELLA 2-3 [3' Panico (C), 5' Rizzo aut. (E), 21' Panico (C), 49' De Luca (E), 88' Stanco (C)]

FROSINONE-PISA 1-1 [48' Marconi (P), 78' Ciano rig. (F)]

LIVORNO-EMPOLI 0-2 [45' Antonelli, 51' La Mantia]

SALERNITANA-SPEZIA 1-2 [30' Gondo (Sa), 46' Mora (Sp), 91' Nzola (Sp]

TRAPANI-CROTONE 2-0 [54' Taugourdeau, 58' Dalmonte]

VENEZIA-PERUGIA 3-1 [42' Aramu rig. (V), 52' Aramu (V), 65' Capello (V), 69' Sgarbi (P)]