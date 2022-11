Il Venezia cambia ancora: ufficiale l’approdo in panchina di Paolo Vanoli

Ex collaboratore di Ventura e Conte, è reduce dalla vittoria della Coppa di Russia alla guida dello Spartak Mosca.

Nuovo cambio in panchina per il Venezia. Il club lagunare, dopo aver esonerato Javorcic e affidato la guida della squadra al tecnico della Primavera, Soncin, per la gara persa con il Como, ha deciso di ripartire da Paolo Vanoli.

Ad ufficializzare l’accordo è stato lo stesso Venezia attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Venezia FC comunica di aver affidato a Paolo Vanoli l’incarico di allenatore della prima squadra. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24.

Il suo staff includerà Lino Filipe Neves Godinho (allenatore in seconda), Marco Zuccher (allenatore portieri) e Giampiero Ascenzi (preparatore atletico)”.

Ex terzino di grande spessore, che nel corso della sua carriera da giocatore ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana ed una Coppa UEFA, e che ha totalizzato due presenza in Nazionale maggiore con Zoff commissario tecnico, da tecnico torna al calcio italiano dopo aver vinto una Coppa di Russia con lo Spartak Mosca nel maggio di quest’anno.

Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2007 al Domegliara e poi ha iniziato un lungo rapporto con la FIGC che l’ha portato a diventare commissario tecnico delle Nazionali U16, U18 e U19, oltre che membro dello staff tecnico di Ventura in Nazionale maggiore.

Può vantare anche esperienza con il Chelsea e con l’Inter, avendo fatto parte degli staff di Antonio Conte.

A lui il compito di risollevare una squadra che ha totalizzato appena nove punti in dodici partite e che è attualmente penultima nella classifica del campionato di Serie B.