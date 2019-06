La teoria di Van Gaal: "Messi e Neymar? Meglio Milner"

Il calcio secondo Louis Van Gaal. L'allenatore olandese, in un'intervista a 'El Pais', ridimensiona l'importanza di Lionel Messi e Neymar prendendo a modello di giocatore totale James Milner.

"Più che giocatori come Messi e Neymar, io apprezzo quelli funzionali al gioco di squadra. Un nome? James Milner del . A 33 anni, ha giocato una finale di come centrocampista e come difensore".

Sulla 'Pulce' e sull'attaccante brasiliano, Van Gaal mostra di avere le idee chiare e spiega i motivi di una visione che per qualcuno sembrerà utopistica.

"Messi per me, è il miglior calciatore individuale sulla faccia della Terra. Lo dicono le statistiche, che sono pazzesche. A calcio, però, si gioca in undici".

"All'interno di un sistema di gioco, non mi piace nessuno dei due. Individualmente, Messi è fantastico come calciatore. Ma com'è possibile che il non vince la Champions da tantissimi anni? Come mai? Fossi in lui, come capitano della squadra, me lo chiederei".