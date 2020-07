Valbuena e lo scandalo sextape: richiesta di processo per Benzema

Richiesta di processo a carico di Benzema nell'ambito dello scandalo sextape del 2015 con vittima Valbuena: è accusato di essere complice del ricatto.

Problemi per Karim Benzema. L'attaccante del è oggetto di una richiesta di processo nell'ambito delle indagini sullo scandalo sextape che vide protagonista il connazionale Mathieu Valbuena.

I fatti risalgono al 2015, quando Valbuena fu ricattato affinchè un suo video a luci rosse che lo vide protagonista insieme alla compagna non venisse divulgato.

Nei confronti di Benzema, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie parigine, la Procura di Versailles avrebbe avanzato una richiesta di processo poichè riterrebbe il campione transalpino complice nel tentativo di estorsione compiuto ai danni di Valbuena.

Altre squadre

Quando la questione venne a galla, Benzema fu posto sotto controllo delle autorità giudiziarie per 4 mesi e il ct della Didier Deschamps da ottobre 2015 non lo ha più convocato in Nazionale.