E' ufficiale, il Genoa si affida a Blessin: è lui il nuovo tecnico rossoblù

KVO bereikte een akkoord met @GenoaCFC over de overgang van Alexander Blessin. Genoa betaalt de clausule, assistent Markus Pflanz neemt over tot er een nieuwe coach is.@GGanaye: Dit is een emotioneel moment maar we wisten dat deze dag ooit zou komen.



