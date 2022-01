Chi è Alexander Blessin, il nuovo allenatore del Genoa: una vita al Lipsia

Dopo una serie di nomi, da Maran a Labbadia, fino al solito Ballardini, il Genoa ha stupito tutti, portando in Liguria come nuovo tecnico Alexander Blessin. Un nome sconosciuto, o quasi, ai tifosi italiani e a quelli del club ligure, che sperano possa salvare la squadra e confermarla in Serie A anche nel 2022/2023.

Nella serata di mercoledì, il Genoa ha spiazzato tutti confermando Blessin come post Shevchenko:

"Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga".

CHI É IL NUOVO TECNICO DEL GENOA, BLESSIN

48enne tedesco, Blessin non è sicuramente un nome noto al grande pubblico italiano. Chi è appassionato di calcio tedesco e belga, però, conosce sicuramente il tecnico di Stoccarda, che nel corso del 2021/2022 ha allenato l'Oostende, squadre della massima divisione della Pro League, il torneo belga.

LA CARRIERA DI BLESSIN

Blessin ha firmato con la squadra belga nel 2020, rimanendo alla guida del club dunque per un anno e mezzo. Nel corso dell'attuale annata, diversamente dalla scorsa, non ha certo lottato per grandi traguardi, considerando il 15esimo posto del club e la zona retrocessione ad un passo.

Da calciatore Blessin ha giocato nelle serie inferiori tedesche, riuscendo comunque a militare anche con Hoffenheim ed Antalyaspor (Turchia). Ha chiuso la carriera al Bonlanden, da cui ha iniziato ad allenare, cominciando come vice del club nel 2010, a 37 anni.

Il tecnico tedesco, dopo il biennio da secondo al Bonlanden, ha passato anni a Lipsia prima di essere ingaggiato dall'Oostende: dal 2012 al 2020 si è infatti occupato delle giovanili del club della Red Bull, cominciando dall'Under 17 come vice-allenatore, per poi diventare secondo dell'Under 19. Ha poi guidato entrambe le giovani come tecnico in capo, per poi passare alla squadra che ha partecipato alla Youth League: il tutto sotto il coordinatore Ralf Rangnick, per anni accostato al Milan e alla fine approdato al Manchester United.

Nel 2020/2021 il salto all'Oostende l'ha messo sotto i riflettori, considerando la lotta europa con il club della città portuale belga: al termine della stagione regolare è arrivato quinto, per poi mancare l'ingresso in Conference League nei playoff. Nonostante ciò ha vinto il premio come miglior allenatore del torneo ai Pro League Awards della scorsa annata.

L'articolo prosegue qui sotto

KVO bereikte een akkoord met @GenoaCFC over de overgang van Alexander Blessin. Genoa betaalt de clausule, assistent Markus Pflanz neemt over tot er een nieuwe coach is.@GGanaye: Dit is een emotioneel moment maar we wisten dat deze dag ooit zou komen.



👉 https://t.co/hEJbbXymws pic.twitter.com/Z2CTfZwypV — KV Oostende (@kvoostende) January 19, 2022

COME GIOCA BLESSIN? IL MODULO

Alla guida dell'Oostende, Blessin ha utilizzato soprattutto il 5-3-2. Nel 2021/2022 il club belga è stato schierato anche con il 4-4-2, anche se in misura minore rispetto allo schema con due terzini e tre centrali. Al termine della passata stagione ha puntato anche sul 4-3-3, ma la stragrande maggioranze delle 65 partite alla guida del Koninklijke Voetbalclub hanno visto il 5-3-2 come protagonista.

IL CONTRATTO DI BLESSIN

Per portare Blessin a Genova, il Genoa ha pagato la clausola rescissoria all'Oostende. Contratto fino al giugno 2024 per il classe 1973 tedesco, su cui la società rossoblù punta tantissimo.

Blessin ha salutato l'Oostende con una nota apparsa sui canali ufficiali del club:

"È successo tutto così velocemente. In 24 ore. Per me è ancora difficile da comprendere. Non sono stato fisicamente in grado di salutare i giocatori dopo l'allenamento, li contatterò sicuramente per farlo. Mi mancheranno enormemente anche i tifosi, mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male, anche se per sfortuna abbiamo giocato la nostra massima stagione senza spettatori. Genova è un'offerta che non potevo rifiutare. È un club di tradizione in Serie A e lì mi viene offerto un progetto a lungo termine. Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, ma sarò sempre grato a KVO per l'opportunità che ho avuto qui. Io - e anche la mia famiglia - ci siamo sempre sentiti a casa qui e mi mancheranno terribilmente tutti. Spero di poter tornare per dire addio come si deve".