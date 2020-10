Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: fuori Bruno Alves, Okaka titolare

Le scelte di Gotti e Liverani per la sfida della Dacia Arena: Parma con sette indisponibili causa Covid-19. Lasagna con Okaka nei friulani.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra, Arslan, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

PARMA (4-3-1-2); Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Brugman, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh.

3-5-2 per l'Udinese di Gotti, con Okaka che fa reparto in avanti con Lasagna. Centrocampo con Pereyra e De Paul interni, in mezzo Arslan. Ter Avest e Ouwejan sulle corsie, mentre in difesa Becao e Samir affiancano De Maio. Tra i pali è Nicolas a sostituire l'infortunato Musso.

Parma alla prese con l'emergenza Coronavirus (7 giocatori positivi). Liverani opta per il 4-3-1-2, nel quale non figura Bruno Alves, che non trova posto nemmeno in panchina. Iacoponi affianca Gagliolo, con Pezzella a sinistra e Laurini a destra. Hernani e Brugman a centrocampo con Kurtic, mentre Kucka accompagna Gervinho e Karamoh.