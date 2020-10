Parma, un altro positivo: i casi salgono a sette

Dopo i casi e , tocca al affrontare l'emergenza Covid-19 all'interno del gruppo squadra. In mattinata il club emiliano ha comunicato di aver trovato un altro giocatore positivo, che è stato prontamente isolato e non prenderà parte alla trasferta di Udine.

Si tratta del settimo caso nel Parma nel giro di pochi giorni, dopo Brunetta, Dezi, Inglese e Valenti, più altri due giocatori anonimi. Non è stato reso noto neanche il nome del calciatore risultato positivo stamattina. La partita contro l' si giocherà, nonostante in mattinata si fossero diffusi dubbi relativi a un possibile stop voluto dall'ASL.

Sull'argomento è intervenuto anche l'Amministratore Delegato della Lega Luigi De Siervo, che in una nota ufficiale ha lodato il modus operandi del Parma.

“La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l'unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi covid all'interno del gruppo squadra. L'Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del Protocollo e quanto deciso è l'unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio italiano”.