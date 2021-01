Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: LuLa in attacco, c'è Vidal

Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per il match valevole per la 19/a giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. 3-5-2 per le due squadre.

UDINESE (3-5-2) Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Deulofeu. All. Gotti.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

L'articolo prosegue qui sotto

L' di Gotti, dopo il pari contro l' nel recupero della 10/a giornata giocato mercoledì, ospita l' di Conte che va a caccia di punti pesanti per rispondere al , impegnato contemporaneamente contro gli orobici di Gasperini. In palio a distanza il titolo di campione d’inverno, assegnazione contesa proprio tra Milan e Inter. Piove a dirotto ad Udine, addetti dello stadio in azione per consentire il regolare svolgimento del match.

Altre squadre

Bianconeri friuliani con Musso in porta, Becao, Bonifazi e Samir a formare il terzetto offensivo. Stryger Larsen e Zeegelaar sulle fasce con De Paul, Arslan e Pereyra in mezzo. Lasagna (all'ultima gara con l'Udinese, poi passerà al ) in attacco con Deulofeu.

Nerazzurri con Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Hakimi e Young esterni, Barella, Brozovic e Vidal in mezzo. Lukaku e Lautaro Martinez coppia d'attacco. Conte non pensa al derby di Coppa di martedì e non fa turnover.