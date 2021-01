Udinese-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita l'Inter nel 19esimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

UDINESE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Ultimo turno del girone di andata della : l'Udinese ospita una lanciatissima Inter, a caccia dell'aggancio al in vetta alla classifica per potersi fregiare del titolo di campione d'inverno.

I nerazzurri hanno totalizzato finora 40 punti, tre dei quali contro la nella precedente giornata: super prestazione di Vidal e Barella, autori delle due reti che hanno permesso a Conte di battere il suo passato.

I friulani - saliti a quota 17 punti - hanno fermato sull'1-1 l' nel recupero della decima giornata, mentre nella gara giocata sabato sera hanno perso in rimonta sul campo della .

Doppio successo per l'Inter durante la stagione 2019/2020: dopo l'1-0 dell'andata a San Siro, nel ritorno arrivò uno 0-2 dalla forte impronta di Lukaku, a segno con una doppietta.

L'ultimo trionfo dei bianconeri sul terreno amico contro i meneghini risale addirittura a otto anni fa, un 3-0 datato 6 gennaio 2013 con mattatori Di Natale (doppietta) e Muriel.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere su Udinese-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-INTER

Udinese-Inter si giocherà sabato 23 gennaio 2021 alla 'Dacia Arena' di Udine e a porte rigorosamente chiuse, in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Il match tra Udinese e Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre).

Udinese-Inter sarà visibile anche in diretta su dispositivi come pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione di Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

L'alternativa è Now TV, piattaforma online utile per assistere alla programmazione Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati e disponibili nell'offerta.

Qui su Goal potrete seguire Udinese-Inter fin dalla marcia di avvicinamento al fischio d'inizio: dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo fino al racconto dettagliato e in tempo reale delle azioni più importanti in scena alla 'Dacia Arena'.

Gotti non cambia il 3-5-1-1: Lasagna unica punta con Pereyra immediatamente a supporto. In mediana conferma per Mandragora mezzala insieme a De Paul con, Arslan a dirigere l'orchestra. Becao e Samir certi di una maglia in difesa, dove potrebbe rivedersi Nuytinck al posto di Bonifazi.

Conte con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, Barella e Vidal le mezzali ai lati di Brozovic. Hakimi e Young (favorito su Darmian) quinti di centrocampo. Handanovic protetto dal solito trio Skriniar-de Vrij-Bastoni.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.