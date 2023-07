L'Udinese rinnova il contratto di Gerard Deulofeu nonostante l'infortunio. Il numero 10 bianconero: "Qui sono felice".

È amore puro tra l'Udinese e Gerard Deulofeu. L'attaccante spagnolo, 29 anni, ha parlato ieri in conferenza stampa, poco prima di mettere la firma sul nuovo contratto con i bianconeri che scadrà nel 2026.

"Spero di diventare un simbolo di questo club - le parole del calciatore - Mi manca ancora parecchio per esserlo, ma il mio obiettivo, avendo rinnovato, va in quella direzione. Qui sto benissimo e sono felice".

Sembrava destinato ad una big, ma poi gli infortuni ne hanno fermato l'exploit. Poco male per lui: Deulofeu a Udine si sente a casa e sarà il leader tecnico del nuovo corso targato Andrea Sottil.

IL RINNOVO DI DEULOFEU

Il precedente contratto di Deulofeu scadeva nel 2024. Il club, come dichiarato dai dirigenti, ha voluto dare un segnale forte rinnovandolo fino al 2026 nel momento più delicato:

"Questa operazione fa capire che ambizioni ha la proprietà - ha detto il direttore dell'area tecnica del club Federico Balzaretti - La fiducia in Gerard è totale e vogliamo che diventi sempre più un leader. Lo aspettiamo al più presto".

"Costruiamo la squadra attorno a un fuoriclasse - le parole di Franco Collavano, direttore generale - Abbiamo voluto dare un segnale forte proprio mentre è in corso la riabilitazione".

L'INFORTUNIO DI DEULOFEU

Il calciatore, infatti, è ancora alle prese con la fisioterapia post operazione al ginocchio. L'ultima volta che si è visto in campo era lo scorso il 22 gennaio a Genova contro la Sampdoria: era la gara del rientro dopo il ko a Napoli del 12 novembre 2022, ma dopo 13' in campo ecco la fitta al ginocchio. I controlli medici hanno tracciato la strada: l'intervento per il rinforzo capsulare del ginocchio destro è stato una necessità.

QUANDO TORNA DEULOFEU

Quando Deulofeu tornerà a disposizione di Sottil? A rispondere alla domanda è stato lo stesso numero 10 in conferenza stampa:

"In questo periodo di recupero mi sento alla grande, il mio fisico sta rispondendo al meglio alle sollecitazioni. Dovesse andare tutto così bene, tornerò presto, ma non so indicare una data precisa".

Data che inizialmente era stata individuata nello scorso mese di maggio, poi i tempi si solo dilatati. Deulofeu, dunque, potrebbe tornare a giocare all'inizio della nuova stagione, probabilmente anche da subito, alla fine di agosto. Non dovesse farcela per l'inizio del campionato, il rientro in campo slitterà a settembre.