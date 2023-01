Deulofeu sfortunato: operazione al ginocchio, tempi di recupero lunghi

Tornato in campo dopo l'infortunio contro l'Udinese, Deulofeu è finito di nuovo k.o dopo pochi minuti dal suo rientro con i bianconeri.

Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo il nuovo infortunio. Una pessima notizia per lo sfortunato spagnolo e l'Udinese, che dovrà fare a meno a lungo del suo giocatore più rappresentativo, assolutamente decisivo nell'ultimo biennio.

"Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard #Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma".

A novembre Deulofeu era uscito in lacrime durante la sfida contro il Napoli, costretto a rimanere fermo diverse settimane, recuperando però senza l'assillo del campionato, vista la sosta dei Mondiali. L'ex Milan ha saltato tre gare, tornando a disposizione di Sottil per la sfida contro la Sampdoria: dopo 13 minuti, di nuovo k.o.

Il ginocchio destro di Deulofeu continua a creare grossi problemi ad un giocatore che nella prima parte di stagione era stato ancora una volta tra i migliori assistman della Serie A, riuscendo a fornire sei passaggi decisivi a Beto e compagni nella scalata dell'Udinese.

Dal 2020, infatti, Deulofeu è rimasto fermo per una rottura parziale del legamento crociato, dunque per un'infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo per oltre due mesi tra il marzo e il maggio del 2021.

A gennaio 2022 e a novembre 2022 nuovi fastidi, con quello rimediato in questo inizio del 2023 a tenerlo di nuovo fermo per diverse settimane. I tempi di recupero esatti non sono però noti, ma di certo l'attaccante di Sottil non potrà prendere parte alle prossime sfide dell'Udinese previste a febbraio e marzo.

Dopo l'operazione sarà possibile delineare un quadro più chiaro sul ritorno di Deulofeu, ma la situazione, dopo due infortuni di fila e il precedente k.o che ha tenuto fuori il ragazzo nel 2020 per diversi mesi, è sicuramente preoccupante. I tifosi dell'Udinese e di tutto il calcio italiano, con Gerard.