Udinese-Bologna 4-0: Poker friulano per gli ottavi, a gennaio c'è la Juventus

L'Udinese batte 4-0 il Bologna e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. In goal Barak, De Maio, Mandragora e Lasagna.

L' batte 4-0 il nella gara valida per il quarto turno di Coppa e si regala gli ottavi, dove affronterà la a gennaio.

Gotti opta per un turnover moderato e schiera l'Udinese col 3-5-2: in attacco c'è Teodorzyk con Lasagna. Nel Bologna invece la punta centrale è Juwara, alle sue spalle Orsolini e Krejci.

La partita è abbastanza equlibrata, a sbloccarla è un clamoroso liscio di Paz su passaggio di Medel: Lasagna si invola verso la porta del Bologna e serve Barak, che da due passi infila Da Costa.

Prima dell'intervallo l'Udinese chiude di fatto i conti con De Maio. Il difensore sfrutta la sponda area del compagno di reparto Nuytinck sulla punizione di Barak e firma il raddoppio.

In avvio di ripresa Orsolini trova lo spazio per il tiro ma Nicolas è attendo e manda in corner. Il Bologna però non si rende mai realmente pericoloso e anzi nel finale l'Udinese cala il poker con Mandragora e Lasagna: friulani agli ottavi, emiliani eliminati.

IL TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 4-0

Marcatori: 24' Barak, 42' De Maio, 77' Mandragora, 92' Lasagna

UDINESE (3-452): Nicolas; Nuytinck, De Maio. Sierralta; Ter Avest (73' Stryger Larsen), Barak, Mandragora (81' Walace), Fofana, Opoku (58' Pussetto); Lasagna, Teodorczyk.

BOLOGNA (4-3-2-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Poli (46' Schouten), Medel, Svanberg; Orsolini, Krejci (68' Destro); Juwara.

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Sierralta (U), Corbo (B), De Maio (U), Schouten (B), Da Costa (B), Juwara (B), Stryger Larsen (U)

Espulsi: Nessuno

: