Turris-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TURRIS-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turris-Avellino

Turris-Avellino Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Bella sfida tra due formazioni campane in ottica playoff. Turris-Avellino è una delle gare della sedicesima giornata di Serie C. I corallini sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno permesso un bel rilancio in classifica dopo un periodo grigio. Gli irpini sono pressoché imbattibili: pareggiano tanto (9 le gare finite in parità), ma hanno perso solo una volta con 10 reti incassate. Da una parte, dunque, il miglior attacco del campionato, dall'altra una delle migliori difese.

La Turris ha attualmente 28 punti frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte con 29 reti fatte e 19 subite. Quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il rendimento all'Amerigo Liguori non è dei migliori: 12 punti con 4 vittorie e 3 sconfitte.

L'Avellino, invece, ha 24 punti con 5 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime due gare con 16 reti fatte e 10 subite. Lontano dal Partenio i punti conquistati con 8 con 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 24 gennaio 2021: successo dell'Avellino per 2-0 sulla Turris.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Turris-Avellino dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TURRIS-AVELLINO

La gara che vedrà opposte Turris-Avellino si giocherà domenica 28 novembre 2021 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Calcio d’inizio programmato alle ore 14.30

DOVE VEDERE TURRIS-AVELLINO

Turris-Avellino verrà trasmessa in esclusiva da dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Tutti gli abbonati alla piattaforma, potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

TURRIS-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Turris-Avellino sarà ovviamente visibile in streaming su diverse tipologie di dispositivi tramite Eleven Sports. Coloro che sono abbonati alla piattaforma, potranno seguire il match su smartphone e tablet utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire il match attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS-AVELLINO

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni; Finardi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santariello, Leonetti.

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Aloi, D'Angelo; Micovschi, Di Gaudio, Kanoute; Maniero.