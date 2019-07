Tunisia-Nigeria: dove vederla in tv e streaming

Tunisia e Nigeria si sfidano nella finale per il terzo posto della Coppa d'Africa: ecco come seguire la partita in tv e streaming.

Dopo le rispettive eliminazioni nelle semifinali, e si affrontano nella finale per il terzo posto della Coppa d'Africa. Il penultimo capitolo della competizione anticipa la finalissima.

Sconfitta che brucia per la Tunisia, gli uomini di Giresse si sono arresi ai tempi supplementari contro il : decisiva l'autorete di Bronn al 100', nei tempi regolamentari Saivet aveva fallito anche un calcio di rigore all'81'.

Sconfitta di misura anche per la Nigeria di Rohr: Ighalo aveva pareggiato i conti su calcio di rigore dopo il vantaggio nel primo tempo dell' grazie all'autogoal di Troost-Ekong. Decisivo il lampo di Mahrez al 95': la stella del ha regalato la finale al proprio paese in extremis.

Qui sotto trovate tutte le info su Tunisia-Nigeria: dalle notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

TUNISIA-NIGERIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Tunisia-Nigeria DATA 17 luglio 2019, ore 21 (italiane) DOVE Al Salam Stadium, Il Cairo ARBITRO Gehad Grisha TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO TUNISIA-NIGERIA

Tunisia-Nigeria si gioca mercoledì 17 luglio, con fischio d'inizio alle ore 21 italiane: la finale per il terzo posto andrà in scena all'Al Salam Stadium nel suggestivo teatro de Il Cairo.

La finale per il terzo posto della Coppa d'Africa tra Tunisia e Nigeria non sarà trasmessa in chiaro. Il match andrà in onda in esclusiva su DAZN, come tutta la competizione, e potrà essere seguita tramite una smart compatibile con l'app o collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q. DAZN sarà visibile sulle tv anche tramite PS4 o Xbox One, oppure mediante i servizi Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Tunisia-Nigeria sarà dunque visibile in diretta tramite pc sul sito DAZN o scaricando l'app su smartphone e tablet. La partita potrà essere vista anche in un secondo momento dopo il fischio finale tramite il servizio on demand, ma sarà possibile rivedere anche solo gli highlights del match.

TUNISIA (4-3-3): Ben Mustapha; Dräger, Bronn, Meriah, Haddadi; Ben Mohamed, Skhiri, Aouadhi; Badri, Khenissi, Sliti.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Osimhen, Onyekuru; Ighalo.