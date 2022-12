Troppi episodi dubbi contro la Francia: il Marocco presenta una protesta ufficiale

La Federazione calcistica marocchina contesta l’arbitraggio nella semifinale di Qatar 2022 ed ha inviato una lettera agli organi competenti.

Si è spento in semifinale contro la Francia il sogno del Marocco a Qatar 2022. La compagine dei ‘Leoni dell'Atlante’, dopo aver stupito il mondo e aver eliminato lungo il suo cammino squadre come il Belgio (nella fase a gironi), la Spagna ed il Portogallo, non è riuscita a staccare il pass per la finalissima.

A contendere all’Argentina il titolo di campione del mondo sarà appunto la Francia, ma proprio la semifinale tra i Bleus ed il Marocco ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche legate all’arbitraggio del messicano Cesar Arturo Ramos.

Polemiche sfociate in una protesta ufficiale presentato dalla FRMF, ovvero la Federazione calcistica marocchina.

Ad annunciarlo è stata la stessa Fédération Royale Marocaine de Football attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ha vivamente protestato contro l’arbitraggio della partita Marocco-Francia diretta da César Arturo Ramos.

A tal fine, la FRMF ha inviato una lettera all’organo competente con la quale ritorna sulle situazioni arbitrali che hanno privato la selezione marocchina di due rigori ritenuti indiscutibili da parte di diversi esperti di arbitraggio. La FRMF ha anche espresso grande stupore per il fatto che gli assistenti al VAR non sia intervenuti in queste situazioni arbitrali.

La FRMF ricorda che non risparmierà sforzi nel difendere i diritti delle sue Nazionali sostenendo l’equità nell’arbitraggio e denunciando queste decisioni arbitrali prese durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022”.

Secondo quanto appreso da ‘L’Equipe’, i casi incriminati sarebbero due: un possibile fallo di Theo Hernandez in area ai danni di Boufal (nell’occasione è stato ammonito l’attaccante argentino) ed una trattenuta in area ai danni di Selim Amallah sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel corso di Qatar 2022 anche la Francia ha ufficialmente protestato contro un arbitraggio: quello della gara della fase a gironi persa contro la Tunisia, per una rete annullata a Griezmann nel finale. In quel caso la protesta è stata respinta dalla FIFA.