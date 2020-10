Il Trapani non si presenta: scatta l'esclusione dal campionato

Il Trapani non si è presentato a Catanzaro, ora scatterà l'esclusione dal campionato di Serie C. Il presidente della Lega Pro: "Le regole funzionano".

E' notte fonda per il Trapani. Il club siciliano infatti verrà escluso definitivamente dal campionato di Serie C dopo che la squadra non si è presentata a Catanzaro, cosa già avvenuta sia una settimana fa in campionato contro la Casertana che qualche giorno fa in Coppa , quando i siciliani avrebbero dovuto affrontare il .

Dopo lo 0-3 con penalizzazione, alla seconda rinuncia secondo le nuove regole scatta l'esclusione automatica dal campionato di appartenenza.

Ieri intanto il capitano Evacuo ha firmato la risoluzione contrattuale e subito dopo sono arrivate le dimissioni del tecnico Di Donato, richiamato perché ancora sotto contratto mentre il nuovo allenatore Oberdan Biagioni non è mai stato tesserato.

Senza tecnico quindi il Trapani non è potuto scendere in campo a Catanzaro. Nei prossimi giorni verrà discussa l'istanza di fallimento del club per debiti da quasi 5 milioni di euro.

Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, ha commentato quanto successo con una nota ufficiale in cui esprime rammarico ma sottolinea anche la validità delle nuove regole.