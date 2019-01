Tranmere Rovers-Tottenham: diretta streaming gratis

Il Tottenham sfida il piccolo Tranmere Rovers per il terzo turno di FA Cup: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

In ottima posizione in Premier League, grazie al solito gioco divertente e collaudato e alla freschezza dei suoi giovani campioni, il Tottenham si tuffa nel terzo turno di FA Cup, la più importante coppa inglese. Avversario della formazione di Pochettino è il Tranmere Rovers, formazione di League One, attualmente nona in terza serie con tre punti di distacco dalla settima posizione che conduce ai playoff.

Il Tottenham spera di poter ripetere la bella cavalcata della passata edizione, possibilmente con un finale più felice: nel 2017/18, infatti, gli Spurs si sono issati fino alla semifinale perdendo però a Wembley - dunque nel teorico campo 'amico', in attesa del nuovo White Hart Lane - contro il Manchester United, poi sconfitto nella finalissima dal Chelsea.

TRANMERE ROVERS-TOTTENHAM DIRETTA STREAMING

ll match di FA Cup tra Tranmere Rovers e Tottenham sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è assicurato i diritti della competizione. Sarà inoltre possibile rivedere la gara on demand su pc, tablet e smartphone.

TRANMERE ROVERS-TOTTENHAM DATA E ORARIO

Tranmere Rovers-Tottenham si giocherà al Prenton Park di Birkenhead, nel Merseyside, impianto che può contenere quasi 17000 posti. Il match è in programma venerdì 4 gennaio alle ore 20.45 italiane, le 19.45 inglesi.