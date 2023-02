Nuovo stop per Conte: dovrà stare a riposo, squadra a Stellini

Il controllo post-operatorio ha evidenziato la necessità di riposo per il tecnico italiano, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico.

Antonio Conte dovrà osservare un po’ di riposo. Dopo l’ultimo controllo post-operatorio di routine, il tecnico italiano - reduce dall’intervento chirurgico per un problema alla cistifellea, una colecistite, diagnosticatagli dai medici del Tottenham a seguito di forti dolori addominali che il manager degli Spurs aveva accusato - è costretto a fermarsi nuovamente.

Gli ‘Spurs’ hanno comunicato la notizia attraverso i canali ufficiali del club, annunciando che la squadra è stata affidata momentaneamente al vice di Conte, Cristian Stellini.

“Dopo un controllo di routine post-operatorio in Italia ieri (mercoledì), Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per completare il recupero dopo il recente intervento chirurgico alla cistifellea. La salute è considerata la cosa più importante e tutti noi gli auguriamo ogni bene. Cristian Stellini assumerà la guida della Prima Squadra”.

Dopo aver assistito da casa al successo di misura sul Manchester City grazie al goal storico di Harry Kane, diventato il miglior marcatore della storia degli Spurs, con tanto di videochiamata e siparietto negli spogliatoi al termine della sfida, Conte è tornato in panchina nelle gare contro Leicester in Premier League e Milan a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League, entrambe perse.

Difficilmente il tecnico del Tottenham potrà guidare i suoi in occasione del derby di Londra in programma domenica contro il West Ham, mentre più realisticamente sarà in panchina nel match contro il Chelsea al Tottenham Stadium domenica 26 febbraio.