Tegola Tottenham: infortunio all'anca, Lo Celso fuori 2 mesi

Giovani Lo Celso, colpo estivo del Tottenham, si è procurato un infortunio all'anca in Nazionale e rientrerà in campo soltanto a fine ottobre.

Brutte notizie dalla pausa per le Nazionali in casa . Giovani Lo Celso, appena arrivato a Londra dal Betis a suon di milioni, resterà fuori circa 2 mesi.

La causa è un infortunio all'anca rimediato dal centrocampista offensivo durante gli impegni con la sua , che lo costringeranno a tornare in campo soltanto a fine ottobre. Questa la nota ufficiale degli Spurs.

"Giovani Lo Celso è rientrato agli Spurs dopo aver lasciato la selezione argentina per via di un infortunio all’anca. Il centrocampista offensivo ha riportato l’infortunio durante il match della sua Nazionale contro il . Adesso si sottoporrà a un percorso di riabilitazione e si prevede che tornerà ad allenarsi con la prima squadra alla fine del mese di ottobre".

Lo Celso, arrivato nel mercato estivo alla corte di Pochettino per ben 50 milioni di euro, in Premier con la nuova maglia ha fin qui collezionato appena 44 minuti in 3 partite.