Torino-Verona, le formazioni ufficiali: Kalinic nell'attacco scaligero

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Verona: Giampaolo lancia Gojak, Juric si affida a Nikola Kalinic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Gojak, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

E’ tutto pronto all’Olimpico Grande , dove Torino e si affronteranno in un match valido per la sedicesima giornata del campionato di .

Altre squadre

Marco Giampaolo disegna la compagine granata con un 3-5-2 nel quale Izzo, Lyanko e Bremer completano la linea difensiva davanti a Sirigu.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo, Singo e Murru si sistemano sugli esterni, mentre Luci, Rincon e Linetty comporranno il terzetto di mediana. In avanti sarà Gojak la spalla di Belotti.

Ivan Juric si affida invece ad un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Silvestri, Dawidowicz, Gunter e Ceccherini completano il reparto difensivo.

Faroni e Dimarco presidieranno gli out di destra e sinistra, mentre in mediana agiranno Tameze e Veloso. In attacco, ci saranno Barak e Zaccagni a supporto dell’unica punta Kalinic.