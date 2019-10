Torino-Napoli 0-0: poche emozioni, pareggio deludente per entrambe

Non c'è un vincitore nella gara delle 18 tra Torino e Napoli: gli azzurri vedono la vetta più lontana dopo il pareggio in casa granata.

Un pareggio che serve a poco, non soddisfacente nè per i padroni di casa, nè per gli ospiti. Zero a zero e poche emozioni a casa per il match contro il , che allontana gli azzurri dal primo posto e non permette ai granata di approfittare dei passi falsi di e .

Gara ben preparata tatticamente da Mazzarri, che ha rischiato poco nella prima frazione, subendo però l'iniziativa del Napoli, andato al tiro in più occasioni rispetto al suo Torino. Bene Fabian Ruiz da una parte, bene Sirigu dall'altra, attento sulla conclusione dello spagnolo e sui tentativi di Mertens.

Ritmi ancor più bassi nella ripresa, che ha visto il Torino più deciso a mettere in difficoltà Meret, decisivo su un colpo di testa dell'ex Verdi (in due tempi). Il portiere azzurro era salito in cattedra, cominciando a lavorare in vista della possibile palma di migliore in campo, anche sul finire della prima frazione, superandosi su una conclusione di Ansaldi.

La girandola di cambi azzurra, con Llorente e Callejon in campo dopo che nel primo tempo era stato Ghoulam a subentrare dopo l'infortunio capitato ad Hysaj, non ha portato a grosse novità per il team Ancelotti, ancora deludente e poco voglioso, lontano dalla miglior forma. Pollice giù sia per Lozano che per Insigne, spaesati per tutta la durata del loro match.

Il Torino raggiunge la doppia cifra, il Napoli sale a tredici punti: operazione inseguimento ad , e nelle prossime giornate.

IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI

MARCATORI:

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6, Lyanco 7; Ansaldi 6.5, Baselli 6 (71' Meitè 6), Rincon 6, Lukic 5.5 (83' Ola Aina sv), Laxalt 5.5; Verdi 5.5 (89' Iago Falque sv), Belotti 6. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (4-4-2): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Luperto 6, Hysaj 6 (34' Ghoulam 6); Fabian Ruiz 6.5, Allan 6.5, Zielinski 6, Insigne (67' Llorente 5.5); Lozano 5 (61' Callejon 6), Mertens 5.5. Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Luperto (N), Lozano (N), Lukic (T)