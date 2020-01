Torino-Genoa: dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida in casa il di Davide Nicola nel primo ottavo di finale della Coppa . La vincente del confronto incontrerà poi la vincente di - nei quarti del torneo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I granata fanno il loro debutto nel torneo in questa partita, mentre i liguri hanno eliminato prima l'Imolese nel Terzo Turno (4-1), quindi l' nel Quarto Turno (3-2). Entrambe le formazioni sono inoltre reduci da una vittoria in campionato: 2-0 in trasferta la Roma2-1 in rimonta in casa contro il per i rossoblù.

Si tratta della 7ª partita fra le due squadre nella . Il bilancio dei precedenti premia il Torino, che non è mai stato battuto dal Grifone nella competizione ottenendo 4 vittorie e 2 pareggi.

Capitan Criscito e l'attaccate Andrea Pinamonti, entrambi autori di 2 reti, sono i migliori marcatori della squadra rossoblù nella Coppa Italia 2019/20. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Genoa

Torino-Genoa Data: 9 gennaio 2020

9 gennaio 2020 Orario: 21.15

21.15 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO TORINO-GENOA

Torino-Genoa si giocherà la sera di giovedì 9 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è in programma per le ore 21.15.

La partita di Coppa Italia, Torino-Genoa, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv in chiaro dalla Rai su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e 502 HD) a partire dalle ore 21.05. La telecronaca della partita sarà curata da Dario Di Gennaro, che sarà affiancato da Andrea Agostinelli al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire Torino-Genoa anche in diretta mediante Rai Play, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Mazzarri potrebbe attuare un leggero turnover e affidarsi al 3-4-1-2. Fra i pali dovrebbe essere confermato Sirigu, così come Izzo (insidiato da Bonifazi) e N'Koulou in difesa. Per completare la linea a tre il brasiliano Bremer, che ha saltato per squalifica la sfida di campionato contro la . A centrocampo sulla fascia destra potrebbe essere spostato Ola Aina, con l'uruguayano Laxalt a presidiare la corsia mancina. In mezzo spazio a Meité accanto al venezuelano Rincon. Possibile novità anche in attacco, dove potrebbe essere riproposto Zaza in coppia con Belotti. Alle loro spalle ci sarà Berenguer, con Verdi inizialmente in panchina.

Nicola intende confermare il 3-5-2 ma opererà diversi cambi rispetto alla sfida domenicale con il Sassuolo. In attacco spazio dal 1' a Destro, che sarà affiancato da uno fra Agudelo e Pandev, con il primo favorito. In mediana è probabile il ritorno di Schöne in cabina di regia, con Cassata e Behrami mezzali e Ghiglione e Pajac, insidiato da Barreca, sulle due fasce. In porta si rivedrà Radu, con una linea difensiva composta da uno tra Biraschi e Romero, Zapata e Goldaniga. Recuperati gli acciaccati Pinamonti e Lerager, che sono stati regolarmente convocati per la partita.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Meité, Laxalt; Berenguer; Belotti, Zaza.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Cassata, Schöne, Behrami, Pajac; Agudelo, Desto.