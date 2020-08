Il post ironico del Tlaxcala: annuncia l’arrivo di Cristiano Ronaldo

Il Tlaxcala, club messicano che milita in terza divisione, ha annunciato l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Si tratta ovviamente di uno scherzo.

La recente eliminazione dalla ha cambiato i piani della . Il club bianconero infatti, ha deciso di chiudere dopo una sola stagione la parentesi Sarri e di ripartire da Andrea Pirlo.

L’intenzione sarà ora quella di garantire al nuovo allenatore un gruppo di giocatori che abbia la possibilità di puntare alla conquista del decimo Scudetto consecutivo, oltre che alla trionfo nella massima competizione continentale. Viste le ambizioni della Vecchia Signora, nella che verrà non potrà non esserci posto per un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo.

Subito dopo l’eliminazione dalla Champions, il presidente Andrea Agnelli ha ribadito come il portoghese, anche nella prossima annata, vestirà la maglia bianconera.

“Ogni tanto ci sono delle malizie che è utile far riemergere… Cristiano è un pilastro della Juventus”.

Cristiano Ronaldo quindi non lascerà , tuttavia non ci sono limiti all’immaginazione. Lo sta bene anche il Tlaxcala, club che milita nella terza divisione messicana, che nelle scorse ore ha pensato bene di annunciare, attraverso Twitter, proprio l’acquisto del fuoriclasse lusitano.

Altre squadre

Il post pubblicato, che in breve tempo ha fatto il giro del Web, è corredato da una foto che vede Ronaldo con la maglia del Tlaxcala, con tanto di ‘Bienvenido’ ed un simbolo che fa chiaramente pensare ad un trasferimento dalla Juve.

Il club messicano ha approfittato dell’occasione per lanciare un messaggio a CR7.

“Hai visto come stai bene con la maglia dei Coyotes, comandante? Intanto se puoi dire alla Juventus di rispondere al telefono…”.

Si tratta ovviamente di un post ironico, che però è immediatamente diventato virale.