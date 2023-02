Thiago Silva continua col Chelsea: ufficiale il rinnovo fino al 2024

Il difensore, ex tra le altre di Milan e PSG, rimarrà a Londra fino al 2024, quando avrà 40 anni. Il rinnovo col Chelsea è ufficiale.

La storia calcistica di Thiago Silva non finirà quest'anno, ma durerà almeno fino al 2024. Il difensore, ex tra le altre di Milan e PSG, ha infatti rinnovato con il Chelsea, club in cui milita dal 2020, per un'altra stagione.

L'ufficialità è arrivata con un tweet dei blues, che hanno deciso dunque di puntare ancora sull'esperienza su uno dei difensori più forti della sua generazione.

Fluminense, Milan, PSG e ora Chelsea. Una carriera costellata di successi, a partire con i rossoneri, con cui ha vinto lo scudetto nel 2011, sotto la guida di Max Allegri.

Al Chelsea Thiago Silva ha vinto una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, tutti nel 2021.

Il brasiliano non ha nascosto l'emozione per il rinnovo:

"Quando ho firmato il mio primo contratto qui, era per un solo anno. Ora è già il quarto! Non avrei mai potuto immaginarlo, ma è davvero un momento molto speciale per me firmare e rimanere al Chelsea".