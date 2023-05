Theo Hernandez trascina il Milan: l’esterno rossonero è tornato ad essere dominante

Theo Hernandez è stato protagonista di una grande prova contro la Lazio: ha dominato nella sua zona di campo e segnato un goal straordinario.

Serviva una vittoria al Milan per rilanciarsi in maniera prepotente nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League attraverso il piazzamento in campionato e la vittoria, bella e convincente, è arrivata sabato pomeriggio nello scontro diretto contro la Lazio.

Un successo che rinvigorisce i rossoneri a pochi giorni dall’attesissimo EuroDerby con l’Inter e che una volta di più ha confermato quanto matura sappia essere la squadra nei momenti che più contano.

Sì perché la sfida con i biancocelesti era partita nel peggiore dei modi. L’infortunio occorso a Leao dopo appena una decina di minuti (da capire se sarà recuperabile per l’andata delle semifinali di Champions League) poteva rappresentare un colpo terribile dal punto di vista sia tecnico che mentale e invece gli uomini di Pioli non solo non hanno concesso nulla alla Lazio, ma hanno dominato sul piano del gioco.

Il Milan prima ha incanalato la gara sui giusti binari con la rete del vantaggio siglata da Bennacer e poi si è messo al sicuro già al 27’ con il raddoppio di Theo Hernandez. Proprio la rete siglata dal terzino francese è stata non solo la cosa più bella vista nel pomeriggio di San Siro, ma una delle più belle in assoluto viste negli ultimi tempo.

Al 29’ ha ricevuto il pallone nella propria area di rigore direttamente da Maignan, si è lanciato in una folle corsa in avanti e, prima ha resistito all’attacco di Milinkovic-Savic seminandolo, poi si è accentrato e da fuori area ha lasciato partire un sinistro potentissimo con il quale ha scaraventato il pallone all’incrocio dei pali e soprattutto alle spalle di Provedel.

(C)Getty Images

Una rete di rara bellezza, un ‘coast to coast’ come se ne vedono pochi nell’arco di un’intera stagione e che una volta di più ha certificato come Theo Hernandez sia un giocatore capace di fare la differenza come pochi in Serie A.

La facilità con la quale si è involato verso la porta avversaria è stata il manifesto di un concentrato di potenza, velocità e sicurezza nei propri mezzi, tutte doti che appartengono ai veri campioni.

L’esterno transalpino, che ha dominato nella sua zona di competenza per tutti gli 80’ nei quali è stato in campo, ha d’altronde abituato a certe cose. Da quando è arrivato al Milan, ovvero dall’estate 2019, è il difensore che ha segnato più reti in seguito ad una progressione palla al piede in Serie A: ben sette. Ma c’è di più.

Dal momento del suo approdo in Italia, Theo Hernandez è stato coinvolto in ben 39 reti (22 goal segnati e 17 assist), numeri sensazionali per un difensore eguagliati dal solo Gosens.

Il Milan può insomma contare sul terzino sinistro più forte della Serie A e lo sa bene anche Stefano Pioli che, dopo la sfida con la Lazio, lo ha esaltato ai microfoni di ‘DAZN’.

“Ha segnato un goal fantastico e dal peso specifico incredibile per il nostro campionato. Parliamo di un grandissimo giocatore che deve avere l’ossessione di diventare il miglior terzino al mondo, curando ogni aspetto. Deve pensare di essere il più forte di tutti e se hai un’ossessione puoi arrivare ai livelli più alti”.

Messo alle spalle un periodo di appannamento figlio anche delle fatiche di Qatar 2022, Theo Hernandez è tornato ad incidere come pochi ed ora molte delle speranze del Milan in questo finale di stagione sono affidate alla sua capacità di essere letteralmente dominante in campo.