Infortunio muscolare per Leao: k.o. dopo 11 minuti di Milan-Lazio

Il portoghese chiede il cambio per un problema muscolare: brutta notizia per i rossoneri a pochi giorni dal Derby di Champions League.

Milan-Lazio decisamente sfortunato per Rafael Leao, la cui partita è durata pochissimo: inserito da Pioli nell'undici titolare, il portoghese è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo undici minuti.

Colpa di un problema muscolare, che dovrebbe riguardare l'inguine, rimediato in seguito ad un allungo effettuato per cercare il tiro verso la porta di Provedel, bravo a fare suo il pallone in uscita bassa.

Leao ha lasciato il terreno di gioco facendo spazio a Saelemaekers, qualche minuto prima del goal del vantaggio rossonero firmato Bennacer.

L'ex Lille si è seduto in panchina col volto molto sconsolato, sicuramente preoccupato per l'immediato futuro: tra quattro giorni, infatti, è in programma l'andata dell'Euroderby di Champions contro l'Inter.

INFORTUNIO LEAO: CI SARA' IN MILAN-INTER?

Questa è la domanda che assillerà i tifosi milanisti nelle prossime ore: difficile da stabilire ora, con gli esami clinici che potrebbero dissipare tutti i dubbi.

Da capire se Leao sia riuscito a fermarsi in tempo oppure no, se l'entità dell'infortunio sia meno grave proprio grazie alla decisione di farsi da parte appena accortosi del problema.