Terremoto in Turchia, ancora disperso il portiere del Malatyaspor

Ahmet Eyüp Türkaslan non è stato ancora estratto dalle macerie. L'appello di Volkan Demirel, allenatore dell'Hatayspor: "Abbiamo bisogno di aiuto".

Il giorno dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.8 che l'ha colpita assieme alla Siria, la Turchia piange per chi non ce l'ha fatta e prega per i dispersi. Sono almeno 4000 le persone morte, mentre ora si cerca di portare in salvo chi ancora si trova intrappolato sotto le macerie.

Nelle scorse ore è stato trovato Christian Atsu, centrocampista dell'Hatayspor con un passato anche al Chelsea e al Newcastle. Il ghanese è stato estratto vivo dalle macerie della propria abitazione, seppur ferito. ll direttore sportivo del club, Taner Savut, è invece ancora disperso.

Dalla Turchia continuano ad arrivare notizie sconfortanti per quanto riguarda altri calciatori colpiti dal terremoto. Uno di questi è Ahmet Eyüp Türkaslan, portiere dello Yeni Malatyaspor. Disperata e in lacrime, la moglie ha lanciato un appello tramite un video pubblicato sui social.

"Spero che oggi avremo buone notizie, la nostra speranza è questa - ha detto Gökhan Bozkaya, allenatore del Malatyaspor, a 'BeIN Sports' - È una situazione davvero brutta. Siamo rimasti intrappolati tra le macerie del secondo terremoto. Le case intorno a noi sono state distrutte. Ci sono 60 persone nell'edificio dove si trova Ahmet. È una situazione molto complicata".

Anche Volkan Demirel, ex portiere e attuale allenatore dell'Hatayspor, ha parlato con la morte nel cuore di ciò che sta accadendo in queste ore in Turchia:

"Credevo che fosse la fine del mondo. Ho subito cercato di mettermi in contatto con i miei calciatori, siamo andati a casa di Burak Öksüz (difensore della squadra, ndr) e lo abbiamo tirato fuori dalle macerie. Anche Bertuğ Yıldırım (attaccante, ndr) è in buone condizioni. Ma abbiamo bisogno di aiuto".

Nella giornata di lunedì, come noto, è stata disposta la sospensione immediata di tutte le manifestazioni sportive in Turchia.