Terremoto in Turchia, Atsu disperso: "La sua abitazione è crollata"

L'ex Chelsea e Newcastle risulta tra i dispersi in Turchia: domenica ha segnato un goal al 97' decisivo per la vittoria del suo Hatayspor.

Il terribile terremoto che ha colpito la parte sud-est della Turchia sta avendo inevitabili ripercussioni anche sul mondo del calcio: sospesi fino al termine dell'emergenza tutti i campionati, alla luce dei danni ingenti a persone e cose.

Terrificanti i dati sulle vittime accertate e i feriti, oltre a quelli relativi ai dispersi: tra questi ultimi figura anche Christian Atsu, esterno offensivo con un passato in Inghilterra al Chelsea e al Newcastle, attualmente in forza all'Hatayspor.

Del ghanese non si sa praticamente nulla da ore: il capo della comunicazione del club, Mustafa Özat, non ha riferito buone notizie ai microfoni di 'beIN Sports'.

"Non siamo ancora riusciti a raggiungerlo, abbiamo saputo che la sua abitazione è crollata".

C'è molta apprensione per le condizioni di Atsu, peraltro decisivo domenica pomeriggio con un goal su calcio di punizione al 97' nel successo per 1-0 del suo Hatayspor sul Kasimpasa: poche ore prima della calamità che ha sconvolto un Paese intero.