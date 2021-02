La Ternana perde l'imbattibilità: sconfitta a Catanzaro

La Ternana perde sul campo del Catanzaro e non è più l'unica squadra imbattuta in Europa: primo k.o. dopo 19 successi e 5 pareggi.

Si è interrotta la striscia di gare senza sconfitte per la Ternana, fino a qualche ora fa l'unica squadra imbattuta nei campionati delle cinque maggiori nazioni europee: a Catanzaro le 'Fere' si sono dovute arrendere col punteggio di 2-1.

Calabresi in vantaggio con Curiale, ripresi in avvio di ripresa da Boben e tornati avanti poco dopo l'ora di gioco con Carlini, autore della rete decisiva che ha regalato tre punti d'oro ai giallorossi in ottica playoff.

Per la Ternana l'amarezza del mancato prosieguo del record, mitigata però dal +12 sul diretto inseguitore Avellino, che nel prossimo turno sarà impegnato proprio contro i giustizieri odierni degli umbri.

Un passo falso che comunque non cancella una stagione fin qui da urlo per i rossoverdi, dominatori del girone C di Serie C con 62 punti ottenuti in 25 partite, frutto di 19 affermazioni e 5 pareggi.