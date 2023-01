Tegola Milan: infortunio muscolare, Tomori va ko nella sfida con la Lazio

Il difensore rossonero ha riportato un infortunio nel corso della sfida con la Lazio. Ha lasciato il campo dopo soli 24’.

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Fikayo Tomori, nel corso del posticipo del 19° turno di Serie A in casa della Lazio, ha infatti riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco già nel primo tempo.

Il centrale rossonero ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra che ha posto fine alla sua partita già al 24’.

Tomori, dopo aver aver avvertito dolore, ha tentato di resistere per qualche minuto, ma si è poi dovuto arrendere e, con ampi gesti, ha chiesto il cambio alla panchina (a prendere il suo posto è stato Kjaer).

Le prossime ore e gli esami del caso diranno ovviamente di più. Quello che è certo è che il Milan, già alle prese con un complicato inizio di 2023, è ora chiamato a fare i conti con un altro problema di non poco conto.