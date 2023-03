Sulle orme del padre Cristian: Gerardo Agnelli nella prima squadra del Foggia

Suo padre, che si è ritirato nel 2022, è stato capitano e bandiera della squadre ed ora è lui a vestire rossonero.

Si chiama Gerardo Agnelli, è un classe 2006, gioca a centrocampo e, se tutto va come dovrebbe andare, molto presto esordirà con la prima squadra del Foggia.

Sin qui tutto normale, se non fosse che suo padre Cristian della compagine pugliese è stato capitano e bandiera. Foggiano e tifoso del Foggia, è cresciuto con la maglia rossonera addosso. Ha esordito tra i professionisti nel 2002 e, dopo un lungo girovagare, è tornato nella sua città prima nel 2010 e poi nel 2012 per consacrarsi come leader di una squadra che ha vissuto tante vicissitudini, ma che ha anche saputo risalire dalla Serie D fino in Serie B.

Cristian Agnelli, che è stato anche capitano del Foggia di De Zerbi e che in rossonero ha vinto una Coppa Italia di Lega Pro, una Supercoppa di Lega Pro ed un campionato di Lega Pro, ha appeso gli scarpini a chiodo solo la scorsa estate, dopo un’ultima avventura all’Audace Cerignola e da allora è entrato a far parte dello staff tecnico della Primavera della Fiorentina affiancando Alberto Aquilani.

Ora assiste alla crescita calcistica di Gerardo che, dopo essersi imposto come uno dei pezzi pregiati della Primavera del Foggia, si è guadagnato nei giorni scorsi la sua prima convocazione in prima squadra. Si è seduto in panchina in occasione della vittoria con la Viterbese (i Satanelli sono terzi nel Girone C di Serie C) e la sensazione è quella che presto possa arrivare anche il suo momento.

Gerardo Agnelli, attraverso il suo profilo Instagram, ha tra l’altro pubblicato una foto che ritrae la sua maglia nello spogliatoio al fianco di quella di Antonio Vacca e qui sta un’altra particolarità: Vacca ha infatti giocato con papà Cristian Agnelli tra il 2016 ed il 2018 proprio a Foggia.