Suarez ko, il Barcellona punta sui giovanissimi Abel Ruiz e Marques

Per ovviare alla lunga assenza di Suarez, Quique Setién ha aggregato alla prima squadra Abel Ruiz ed Alejandro Marques. Entrambi sono del 2000.

Quique Setién è approdato da pochi giorni sulla panchina del , ma è già chiamato a fare i conti con un problema importante: l’infortunio occorso a Luis Suarez.

Il campione uruguaiano, che nei giorni scorsi è stato operato a seguito di un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro, ha praticamente già chiuso la sua stagione e la sua stagione e la cosa rischia di pesare non poco sulle sorti dei blaugrana.

In attesa di vedere se il club si muoverà o meno in sede di calciomercato, la sensazione è quella che attualmente le scelte in attacco siano ridotte al minimo. Quique Setién potrà ovviamente contare su fuoriclasse del calibro di Messi e Griezmann, oltre che sul giovanissimo Ansu Fati e su Ousmane Dembele (che però dovrebbe restare ai box per infortunio per almeno un altro mese), troppo poco forse dal punto di vista numerico per una squadra che punta a vincere la e la .

Come riportato da Marca, almeno per il momento il Barcellona ha deciso di attingere dalla sua squadra B. Quique Setién ha infatti chiesto di aggregare Abel Ruiz e Alejandro Marques, ovvero due ragazzi nati nel 2000. Il primo è una punta che può agire anche da esterno d’attacco che ha svolto la preparazione estiva con la prima squadra e che fa parte delle rappresentative giovanili della , mente il secondo, che è nato in , pur essendo considerato un grandissimo talento, in questa stagione ha giocato pochissimo, anche perché il suo contratto scadrà a giugno e le trattative non hanno portato ad un accordo per il rinnovo.