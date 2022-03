Stramaccioni sorride in Qatar: il suo Al-Gharafa vola in finale di Coppa dell’Emiro

Andrea Stramaccioni potrebbe presto togliersi un’importante soddisfazione. Il suo Al-Gharafa, battendo 4-1 l’Al-Wakra, si è infatti assicurato la qualificazione alla finale di Coppa dell’Emiro.

Un traguardo storico quello raggiunto dalla compagine guidata dall’ex tecnico di Inter ed Udinese, visto che erano ben dieci anni che non riusciva a spingersi così lontano in una competizione che in Qatar è considerata anche più prestigiosa del campionato.

Allo stadio Thani bin Jassim di Doha, le cose si sono fin da subito messe bene per l’Al-Gharafa che, già all’8’, è passato in vantaggio grazie ad una rete di Gabriel Pires (giocatore con un passato in Italia dove ha vestito le maglie di Juventus, Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno). Di Gelson il goal del momentaneo 1-1 al 35’, prima che una doppietta di Diabate e poi una marcatura di Homam Ahmed, fissassero il risultato sul definitivo 4-1.

Stramaccioni si è strasferito in Qatar lo scorso luglio, dopo le esperienze in Grecia, Repubblica Ceca e Iran. La finale di Coppa dell’Emiro si giocherà il prossimo 18 marzo.