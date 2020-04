Stoichkov ricorda il Mourinho di Barcellona: “Dissero che era solo un traduttore”

Hristo Stoichkov ricorda il giovanissimo José Mourinho del Barcellona: “Non era un traduttore, lavorava sul campo e sapeva tutto”.

Il nome di José Mourinho è legato a quello di grandi club come , , , e , ma in pochi probabilmente ricordano che per anni ha lavorato anche per un’altra superpotenza del calcio mondiale: il .

Quando era giovanissimo, nel 1992, diventò interprete ed assistente di Bobby Robson allo Lisbona e successivamente lo seguì anche al Porto e nel 1996 proprio al Barça.

L’avventura del mitico tecnico inglese alla guida dei blaugrana durò una sola stagione, nonostante i trionfi in Coppa di , Supercoppa di Spagna e Coppa delle Coppe, ma quello che poi sarebbe diventato lo Special One restò in Catalogna per entrare nello staff di Louis Van Goal, prima di intraprendere la carriera da allenatore in prima nel 2000.

Altre squadre

Al momento del suo arrivo in Spagna, in molti non diedero molto peso al suo ruolo, ma in realtà il 33enne Mourinho ha avuto fin da subito un peso specifico importante nello spogliatoio del Barcellona. A svelarlo a Record è stato Hristo Stoichkov, una delle punte di diamante di quella squadra.