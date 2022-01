Stage Italia: la Nazionale gioca amichevoli a gennaio?

Con la pausa della Serie A, dovuta alle qualificazioni asiatiche e americane per i Mondiali, oltre alla Coppa d'Africa, Roberto Mancini è tornato a lavorare sul campo con la sua Italia in vista dei playoff contro la Macedonia per accedere al torneo qatariota sempre più vicino e previsto nell'autunno 2022.

Per valutare i giocatori in vista della semifinale playoff, Mancini ha convocato diversi nomi nuovi nello stage indetto a fine gennaio durante la pausa del campionato di Serie A. In questo modo, come evidenziato a più riprese, deciderà se chiamare alcuni di loro per il match contro la Macedonia, insieme ai soliti noti.

LE GARE DELL'ITALIA A GENNAIO

La Nazionale azzurra non giocherà nessuna sfida, nè amichevole, nè di qualificazione ai Mondiali o relativa alla Nations League, nel mese di gennaio. Lo stage, come detto, è stato organizzato solamente per valutare i giocatori nei tre allenamenti del 26, 27 e 28 del mese. Nessuna gara prevista, così da prepararsi al meglio per la Macedonia del Nord senza gare amichevoli poco utili all'avvicinamento dei playoff.

La prossima partita della Nazionale azzurra di Mancini è dunque a marzo 2022, contro la Macedonia del Nord. Il 24 marzo, a inizio primavera, l'Italia proverà a strappare il pass per la finale playoff: in caso di passaggio del turno la rappresentativa Campione d'Europa in carica sfiderà una tra Portogallo e Turchia.

La finale dei playoff è prevista, con o senza l'Italia a parteciparvi, il 29 marzo 2022. Il primo giugno la Nazionale giocherà contro l'Argentina, Campione della Copa America, nel nuovo match indetto tra la vincente degli Europei e la regina del Sudamerica.

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre a giugno, l'Italia inizierà la nuova edizione della Nations League contro Germania (due volte), Ungheria ed Inghilterra, con quest'ultime due avversarie anche a settembre. Poi, forse, a novembre la partenza per i Mondiali del Qatar. Si vedrà.

Mancini ha optato per diverse novità, dagli oriundi Joao Pedro e Luiz Felipe a Frattesi, passando per Carnesecchi e Fagioli, entrambi militanti in Serie B in maglia Cremonese. A loro si è aggiunto anche Caleb Okoli, compagno dei due giovani appena citati: il classe 2001 è stato chiamato causa uno Scalvini non al meglio. Out anche Bastoni, sostituito da Romagnoli, e Cragno, tornato a Cagliari dopo un affaticamento muscolare a metà dello stage.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari) [out il secondo giorno di allenamento], Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)



Difensori: Alessandro Bastoni (Inter) [sostituito da Alessio Romagnoli (Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta) [sostituito da Caleb Okoli [Cremonese], Rafael Toloi (Atalanta)



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan)



Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)