Weekend 29-30 Gennaio: perché c'è la sosta in Serie A?

Il 23esimo turno chiude il gennaio di Serie A. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il campionato va in vacanza per due settimane. Si tratta della penultima sosta prevista per la stagione 2021/2022, con l'ultima che andrà invece in scena a fine marzo per consentire le qualificazioni ai Mondiali qatarioti.

I Mondiali 2022 si avvicinano a grandi passi e con essi il quadro delle qualificate: solamente una piccola parte delle Nazionali ha strapato il pass per la prossima competizione e nei prossimi mesi si decideranno le rimanenti. A cominciare dalle gare invernali.

SOSTA DI SERIE A: LE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Il motivo per cui la Serie A riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio è per consentire alle Nazionali asiatiche ed americane di disputare le decisive sfide della propria fase a gironi, per chiudere la questione qualificate e provare ad approdare in Qatar.

L'ITALIA GIOCA A GENNAIO?

No, la Nazionale azzurra scenderà in campo per i playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord solamente a marzo. L'Italia non affronterà nemmeno amichevoli a gennaio, ma Roberto Mancini ha indetto uno stage per valutare possibili nuovi nomi in vista della sfida prevista tra due mesi.

La prossima gara dell'Italia sarà dunque quella contro la Macedonia del Nord ed eventualmente contro Portogallo o Turchia in finale, per volare ai Mondiali.

QUALI NAZIONALI GIOCANO TRA FINE GENNAIO E INIZIO FEBBRAIO?

Tutte quelle sudamericane, asiastiche e centro-nord americane. Di queste solamente Argentina e Brasile hanno già ottenuto il pass per Qatar 2022, ma in tante sono ad un passo dalla qualificazione: su tutte Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita, Ecuador e Canada.

Non solo le qualificazioni e gli state, ma anche una Coppa d'Africa che entra nel vivo: si decide la regina del continente per l'edizione 2022 del torneo.

LE DATE DELLE GARE NAZIONALI