Immobile salvo: un solo turno di squalifica, come Sensi

Il giudice sportivo ha inflitto una sola giornata di stop all'attaccante della Lazio dopo il caos generatosi contro l'Inter. Un turno anche per Sensi.

Possono esultare i tifosi della , i fanta-allenatori e lo stesso Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, infatti, non è stato stangato in seguito alla gara contro l' del terzo turno di : il bomber biancoceleste salterà solo una giornata, dopo il rosso subito.

Il giudice sportivo Mastrandea ha comminato un'ammenda di 10.000 euro nei confronti di Immobile, ma l'ex dovrà stare fermo solamente per la sfida contro la a Marassi, nuovamente a disposizione di Inzaghi per il confronto interno contro il :

"IMMOBILE Ciro (Lazio): per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario".

Stesso provvedimento di un turno e ammenda di 10.000 euro per Sensi, che nella stessa partita era stato espulso per una situazione simile a quella di Immobile:

"SENSI Stefano (Internazionale): per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di al-lontanare, con una manata al volto".

Solo Immobile e Sensi salteranno la quarta giornata di Serie A, in virtù delle due espulsioni subite. Il giudice sportivo Mastrandea non ha ancora inoltre confermato il 3-0 a tavolino nei confronti del : decisione rimandata per un supplemento di indagine.