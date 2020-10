Juventus-Napoli sub iudice: valutazioni ancora in corso

Il giudice sportivo ha comunicato che una decisione su Juventus-Napoli non è ancora stata presa: il risultato rimane dunque sub iudice.

Nessuna decisione, almeno per il momento. Né rinvio, né 3-0 a tavolino. Il risultato di - rimane sub iudice, senza che si abbia dunque un quadro preciso di quale sorte toccherà ai partenopei dopo aver disertato la gara dello Stadium in programma domenica sera.

Il comunicato del Giudice Sportivo è chiaro: nell'elenco delle partite di disputate nel weekend appena andato in archivio, accanto a Juventus-Napoli compare proprio la dicitura "sub iudice". In sostanza, valutazioni ancora in corso: servirà un supplemento d'indagine per arrivare a una decisione definitiva.

Due, come noto, sono le strade possibili: la più probabile porta al 3-0 a tavolino a favore della Juventus, eventualità fortemente contestata dal Napoli, ma resiste anche l'ipotesi che la gara possa andare regolarmente in scena in un'altra data.

Nello stesso comunicato, il Giudice Sportivo ha come sempre elencato le sanzioni comminate ai 'cattivi' di A: c'era attesa per capire a cosa sarebbe andato incontro Ciro Immobile, che però se l'è cavata con una sola giornata di squalifica così come Stefano Sensi.