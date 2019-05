Le squadre e i gironi della Serie C 2019/2020

Neopromosse, retrocesse e confermate: le squadre della prossima Serie C.

La Serie C 2018/2019 si chiuderà a giugno inoltrato con le finali playoff che decreteranno le ultime promozioni in Serie B. Da quel momento in poi inizierà ufficialmente la nuova stagione, che ad oggi presenta ancora molte incognite legate al format del campionato: non è stato ancora annunciato ufficialmente come sarà organizzata la competizione in termini di numero di squadre e composizione dei gironi.

LE SQUADRE NEOPROMOSSE DALLA SERIE D

Faranno sicuramente parte della prossima Serie C le squadre che hanno ottenuto la promozione dalla Serie D. Su tutte il Bari, rinato dopo il fallimento sotto la gestione De Laurentiis. Poi Arzignano, Cesena, Como, Lecco, Picerno e Pianese. Gli ultimi due posti saranno assegnati nei playoff: Modena-Pergolettese e Avellino-Lanusei.

LE SQUADRE RETROCESSE DALLA SERIE B

Dalla Serie B retrocederanno quattro squadre: tre direttamente a una in seguito ai playout. Al momento non sono ancora arrivati verdetti matematici per quanto riguarda le retrocessioni.

LE SQUADRE CONFERMATE IN SERIE C

Soltanto al termine di playoff e playout - che coinvolgono circa 45 squadre - sarà definito l'elenco dei club che resteranno in Serie C. Come ogni anno, inoltre, bisognerà tenere in considerazioni eventuali forfait legati a problematiche societarie in fase di iscrizione ai campionati. Per avere il quadro definitivo bisognerà dunque aspettare tra luglio e agosto, quando sarà annunciata la composizione ufficiale dei gironi.

LE SQUADRE DELLA SERIE C 2019/2020

LOMBARDIA: Albinoleffe, Como, Giana Erminio, Lecco, Renate

PIEMONTE: Gozzano, U23

VENETO: Arzignano

LIGURIA: Albissola

EMILIA-ROMAGNA: Cesena

TOSCANA: Pianese, Pistoiese, Pontedera

SARDEGNA: Arzachena, Olbia

MARCHE: Vis Pesaro

ABRUZZO: Teramo

UMBRIA: Gubbio, Ternana

LAZIO: Rieti, Viterbese

CAMPANIA: Cavese

PUGLIA: Bari

BASILICATA: Picerno

CALABRIA: Vibonese

SICILIA: Sicula Leonzio, Siracusa